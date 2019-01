Critiquen que la comissaria dels Mossos de Manresa continuï acollint menors

El sindicat policial USPAC a la Catalunya Central critica que la comissaria dels Mossos de Manresa hagi d'acollir encara molts dies menors estrangers no acompanyats (coneguts com a Mena) per la falta de places en centres de la DGAIA de la Generalitat. El sindicat insisteix que un edifici policial no és el lloc per acollir menors en situació de desemparament i assegura que la seva presència altera el dia a dia de la comissaria.

Des que a finals de setembre els Mossos de Manresa acollissin els primers Mena, la presència d'adolescents estrangers a la comissaria ha estat la tònica de nombroses nits. Ja fa mesos, els Mossos van haver d'habilitar una oficina per a denúncies per allotjar menors, un espai que ara únicament té aquesta funció. Habitualment, els menors solen estar-hi una nit, fins que l'endemà la DGAIA els adjudica alguna plaça.

Divendres passat, la comissaria va acollir cinc menors, xifra que es va reduir a tres el dissabte. «Eren adolescents, a més, que no tenien bones condicions higièniques», va assegurar USPAC. «De moment, a Manresa, no hem tingut casos de sarna, però sí que n'hi ha hagut en altres comissaries que també acullen menors», afegeix el sindicat. Ahir, dilluns, la comissaria manresana va acollir dos menors més.