Onze robatoris en sis setmanes fan reforçar la vigilància a Sant Salvador

Els Mossos d'Esquadra han rebut en només sis setmanes onze denúncies per robatoris a l'interior de cases de Sant Salvador de Guardiola, sobretot al nucli antic i a la urbanització del Calvet. Per aquest motiu, el cos policial ha intensificat el patrullatge pel municipi i els controls policials als accessos. L'Ajuntament admet que l'onada de robatoris ha fet augmentar la inseguretat ciutadana al poble i, a banda del reforç policial, estudia emprendre mesures, de moment encara per definir.

Segons explica l'alcalde del municipi, Albert Miralda, l'increment de la presència policial als carrers del municipi aquests últims dies «ja ha generat una millor sensació de seguretat» entre els veïns «i segurament ha aconseguit un efecte dissuasiu entre els lladres». De fet, segons els Mossos, l'última setmana només han rebut una denúncia per robatori. El fenomen a Sant Salvador de Guardiola arriba després que ja s'hagi produït onades semblants en altres llocs de la comarca, com ara Castellgalí i Pineda de Bages.

La majoria de robatoris, detalla l'alcalde de Sant Salvador, han tingut lloc a la tarda o al vespre, quan ja era fosc, abans que els propietaris afectats arribessin a casa. «No tinc constància que els lladres hagin accedit mai en alguna casa quan hi havia algú a dins. Sempre han entrat en moments en què no hi havia ningú», explica. Normalment, afegeix, «han anat a la recerca diners i joies».

Miralda explica que aquesta setmana «tenim una reunió amb tècnics de seguretat per estudiar emprendre alguna mesura» per reforçar la seguretat a la població. De moment, l'alcalde no descarta cap acció, incloent-hi la instal·lació de càmeres de videovigilància. Ara per ara, les úniques que hi ha ubicades al municipi es troben al polígon de Salelles. «Ens arriba la inquietud i la sensació de desprotecció que senten els veïns, que reclamen a l'Ajuntament que intenti buscar mesures», admet Miralda, que afegeix que el consistori farà el que sigui possible «malgrat el tipus d'orografia del nostre municipi, que ens juga en contra».

En el ple de la setmana passada, Miralda es va comprometre davant la resta de grups polítics a «prendre les mesures que facin falta per fer front al problema»