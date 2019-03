Veïns de Sant Martí de Sesgueioles van «simular» una votació l'1-O, segons una caporal

Una caporal primera de la Guàrdia Civil ha relatat aquest dijous al Tribunal Suprem veïns de Sant Martí de Sesgueioles (l'Anoia) van fer una "simulació" de votació l'1-O davant d'un local de la població per enganyar els agents de l'institut armat. Segons ha explicat, els concentrats van bloquejar l'entrada i, quan els agents van aconseguir accedir-hi per una porta lateral, es van trobar una "urna de cartró" del 9-N i una llista de votants "ficticis" o amb el DNI "que pertany a una persona de Vigo". Segons la caporal (TIP W86153J), els concentrats van exercir una força "estèril" per fer-los "perdre el temps" o que "es veiés la violència exercida davant d'ells". A més, també lamentat com "el respecte a l'autoritat s'havia evaporat en hores" aquella jornada i que ho nota des que van sortir de la base.

La guàrdia civil ha explicat que arribant al municipi ja es van trobar un grup de gent que van "avisar" de l'arribada del comboi i que, en cosa de pocs minuts, dos camions van "tancar el pas al polígon". Van demanar que sortissin i, segons ha dit, "van accedir-hi voluntàriament". "Només accedir al poble ens van trobar una sèrie de palets a l'entrada posats de forma que entorpien l'entrada de vehicles", ha dit, a més de "tractors posats de forma estratègica". Això els va obligar a deixar els cotxes a uns metres i seguir a peu.

En respostes a la fiscalia, la caporal ha afegit que hi havia entre 70 o 90 persones "entrellaçades" quan van arribar a la porta principal del local i que hi havia posat taules i cadires "en forma de barricada". Ha remarcat, en respostes a les defenses, que "no estaven posades per fer un berenar".

A la zona, ha explicat, hi havia dos mossos que els van dir que "no havien pogut fer-hi res" tot i haver parlat amb ells, i els van instar a fer-ho ells. Segons la caporal primera, quan el seu cap s'hi va dirigir per explicar-los que estaven allà per complir un mandat judicial, "van començar a insultar" amb crits com "fills de puta", "feixistes", "votarem" o "els carrers seran sempre nostre", "els càntics de sempre". Tot i això, ha respost a fiscalia que no hi va haver cap agressió ni cap amenaça, sinó "insults i fustigació".

A més, ha explicat que se'ls va acostar l'alcaldessa del municipi, que ha descrit com "una dona de mitjana edat amb el cabell caoba", que amb una actitud "enarborada" i amb "els braços als malucs" els va dir "què hem de fer aquí". I els va afegir, segons la testimoni: "molt bé, mentre estigueu aquí no fareu cap altra cosa". Tot i això, a preguntes de Vox, ha dit que no li constava que exercís tasques d'organització.

Posteriorment el cap de seguretat va decidir "apartar les taules, que era el primer impediment que hi havia", per intentar entrar al local. La caporal, però, ha afegit que en aquell moment descobreixen que hi havia una porta lateral per accedir al local i que, aleshores, es decideix "contenir a la massa" que estava amb una "actitud obstinada" fent un cordó. La guàrdia civil ha dit que els concentrats volien passar el cordó amb "empentes i cops".

Un cop van entrar a dins del local, van veure que hi havia "una urna de cartró del 9-N, amb 7 o 8 paperetes i una llista de figurants, amb un DNI que pertany a una persona de Vigo i altra gent que devia ser fictícia". "Era una simulació", ha relatat, "per això no té sentit que fessin aquella força".

La caporal primera ha explicat que van descobrir posteriorment a la pàgina de Facebook de l'alcaldessa que aquesta afirmava que "el pobla havia tingut la brillant idea de canviar l'urna per enganyar la Guàrdia Civil", i que la votació real s'estava fent "al garatge d'un particular".



"Força estèril"

La guàrdia civil ha qualificat "d'estèril" la "força" que els concentrats van exercir i creu que "es podria haver obviat". A preguntes de l'advocacia de l'Estat, creu que es va fer o bé per "fer-los perdre el temps" o bé per tal que "es veiés la violència exercida davant d'ells".

L'advocat d'Oriol Junqueras i Jordi Cuixart, Andreu van den Eynde, li ha preguntat detalls del vídeo gravat per la mateixa Benemèrita d'aquella actuació i si "un encaputxat que hi havia entre la gent" és un guàrdia civil "camuflat de paisà". La caporal ha dit no saber-ho i ha admès a l'advocat que en l'actuació no portaven TIP. També ha dit no haver sentit que un company seu afirmés que "fotia la porra com si no hi hagués demà", com se sent en la gravació.



"El respecte a l'autoritat s'havia evaporat"

La caporal assegurat que el "respecte a l'autoritat s'havia evaporat en hores" en aquella jornada de l'1-O. De fet, diu que ja ho van notar en sortir de la base de Sant Andreu de la Barca. Ha descrit "un ambient molt hostil, molt enrarit". "Quan t'avançaven el comboi" a la carretera, "tocaven el clàxon, t'insultaven, et feien gestos amb el dit", ha relatat, "una cosa inusual".

L'advocat Jordi Pina li ha preguntat si al mateix temps va veure les imatges d'unitats de guàrdies civils sortint cap a Catalunya entre crits d'"a por ellos". La caporal ha admès haver-les vist.