Crema una màquina en una empresa de Balsareny

Els Bombers de la Generalitat han participat aquest matí en les tasques d'extinció d'un incendi que ha cremat una màquina d'una empresa de Balsareny, a la zona industrial de la Rabeia. En aquells moments hi havia més d'una vintena de treballadors, que han intentat apagar el foc.

Els Bombers han rebut l'avís de l'incendi a les 6.36h i han participat en les tasques quatre dotacions que han donat el foc per extingit a 1/4 de 8 del matí, quan l'empresa ha pogut reprendre l'activitat. També s'han mobilitzat efectius de la Policia Local i una ambulància del SEM, tot i que no hi ha hagut cap ferit.