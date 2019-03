Un guàrdia civil que va actuar a Sant Joan l'1-O diu que «no hi havia pacifisme enlloc»

El tinent de la Guàrdia Civil U41506Z, desplaçat l'1 d'octubre a Sant Joan de Vilatorrada, ha narrat aquest dijous a la tarda al Tribunal Suprem com va ser l'operació per impedir el referèndum a la localitat bagenca, des del seu punt de vista. Una jornada on, ha explicat, «no hi havia pacifisme per enlloc». El testimoni ha arribat a parlar de «violència inusitada» i ha assegurat haver rebut «empentes, cops de puny i puntades de peu»..

L'agent ha explicat que van quedar al polígon Bufalvent de Manresa, i que van dirigir-se a l'IES Quercus amb quatre vehicles camuflats, amb quatre agents de paisà a cada un. El testimoni anava al final de la caravana i, diu, «podia sentir els crits de la gent congregada, devien ser unes 200 persones».

Així va actuar la Guàrdia Civil a Sant Joan l'1-O

El guàrdia civil ha narrat un clima de «violència inusitada» quan van arribar al municipi: «He estat en diferents dispositius, unitats i llocs amb tot tipus d'experiències, però no oblidaré la mostra d'odi i menyspreu que hi havia allà, no m'ho havia trobat mai», i assegura que «no hi havia pacifisme per enlloc». Quan van intentar entrar a l'institut, ha dit que es van trobar «una massa d'oponents que va començar a empènyer» per impedir la seva entrada al recinte.

El testimoni ha afegit que «la massa de gent no només ens insultava, també ens empenyien, amb cops de puny i puntades de peu. Jo vaig patir alguns cops i esgarrapades», afirma, i afegeix que «em van donar diversos cops de puny a l'esquena però no ho vaig denunciar. També van llançar alguna ampolla, però no gaires objectes», ha dit, i també ha relatat les sensacions dels seus companys aquell dia: «Creien que no sortiríem d'allà».

El mateix agent també ha reconegut haver denunciat els mestres de Sant Andreu de la Barca i ho ha argumentat. «Jo sé que el meu fill està orgullós i vol seguir la professió del seu pare i no puc consentir que el facin sortir de classe per protestar pel que va patir el seu pare l'1-O», ha manifestat.

El lletrat de Cuixart, Benet Salellas, li ha demanat quines situacions va veure directament. «Jo vaig escoltar insults com fill de puta, o fora forces d'ocupació, i també veig cares d'odi i menyspreu», ha manifestat. El tinent ha afegit que «metafòricament es mastegava l'odi i la ràbia». «No sé com la podien contenir tant de temps, va ser inaudit», ha subratllat.



«Ús totalment proporcional i congruent» de la força



També a preguntes de Salellas, ha dit que no va veure que cap ciutadà resultés lesionat (el lletrat afirma que hi van haver 14 casos) i ha defensat un ús «totalment proporcional, congruent i oportú» de les porres. També ha negat que els agents actuessin «sorpressivament» colpejant manifestants ni que tiressin gent per les escales de l'institut. «No, perquè els primers que colpegen són ells que impedeixen l'actuació de la policia», ha respost. A més, ha dit que a un agent li van tirar una cadira metàl·lica i que això va provocar que caigués a terra.

A preguntes del lletrat Jordi Pina, ha reconegut que quan sortien amb paperetes ningú va saltar la línia policial per «treure'ls» el material i tampoc que ningú portava armament.

A preguntes del lletrat de Forn, Xavier Melero, ha reconegut que els havien fet una reunió el dia 30 per donar-los «instruccions verbals» sobre com actuar i que els van llegir la part dispositiva de la interlocutòria del TSJC. Melero ha preguntat si els van indicar que l'actuació havia de ser conjunta amb els Mossos i que havien d'actuar a requeriment de la policia catalana si calia intervenció d'ordre públic. El tinent ha reconegut que d'això no els van dir res.



L'1-O va deixar diversos ferits a Sant Joan



Tot i l'oposició d'unes 600 persones, la Guàrdia Civil va aconseguir entrar a l'Institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada i va requisar les urnes. Ho van fer cap a 1/4 de 3, a cop de mall i trencant el vidre del centre ja que a la porta estava plena de gent. Arran de la trencadissa, gent que estava fent cua, entre ells persones grans, van patir talls. A més, hi va haver càrrega contra els presents, que també va provocar diversos ferits. L'alcalde, Gil Ariso, va rebre un cop d'escut a l'orella i un altre cop de porra.