Els veïns del Calvet reclamen més mesures per frenar els robatoris

Els veïns del Calvet de Sant Salvador de Guardiola exigeixen més mesures de seguretat per aturar l'onada de robatoris que, segons asseguren, està patint aquest nucli i també la resta del municipi. Des de principi d'any fins ara, s'han denunciat un total de 19 robatoris al conjunt del municipi, segons dades dels Mossos d'Esquadra. L'Ajuntament assegura que es fan més patrullatges i que s'estudia la instal·lació de càmeres de seguretat.

El president de l'Associació de Veïns del Calvet, Joan Hurtado, assegura que els residents se senten desprotegits i que quan surten de casa temen que a la tornada els hagin entrat. I és que, segons expliquen, els lladres aprofiten petites absències per entrar als domicilis i en la majoria de casos l'objecte del robatori són diners i joies, encara que els veïns afirmen que han destrossat altres objectes de valor, com per exemple televisors, que no s'emporten.

Hurtado assegura que aquest ja és el segon hivern que pateixen una onada de robatoris i reclamen que les administracions prenguin més mesures. En aquest sentit, es queixen que en una reunió mantinguda a principi d'aquest mes de març «se'ns traspassa la responsabilitat als veïns», ja que se'ls van donar diferents consells per intentar evitar els robatoris, com tancar portes, instal·lar alarmes i posar tanques a les cases. En declaracions a Regió7, l'alcalde del municipi, Albert Miralda, assegura que aquestes mesures són recomanacions que es fan i que complementen l'actuació de l'administració. Hurtado assegura que «les mesures s'han de prendre immediatament» perquè «hi ha gent que està molt alterada i podria fer qualsevol disbarat. Nosaltres només volem que torni la tranquil·litat».

Entre les mesures que demanen els veïns hi ha l'augment de la plantilla de vigilants perquè es puguin fer torns de 24 hores els 7 dies de la setmana per tot el municipi, la contractació de seguretat privada o la instal·lació de càmeres de seguretat. En aquest sentit, Miralda remarca que s'ha incrementat el patrullatge a tot el municipi, tant dels vigilants de l'Ajuntament com dels Mossos d'Esquadra i la coordinació entre ells, però recorda la gran extensió i disseminació de nuclis que té Sant Salvador i el fet que, per exemple, la urbanització del Calvet té fins a set accessos diferents, fet que dificulta les tasques. També remarca que s'està estudiant la instal·lació de càmeres de seguretat i que de moment ja s'han reunit amb dues empreses que presten aquest servei i que estan pendents d'una tercera proposta. De les 19 denúncies presentades davant els Mossos per robatoris a Sant Salvador de Guardiola des del 15 de gener passat, 17 han estat perquè s'ha consumat el robatori mentre que les dues restants han estat en grau de temptativa. També remarquen que aquest mes la intensitat dels robatoris s'ha reduït, ja que durant el mes de març només s'han presentat dues denúncies.