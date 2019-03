Manresa convoca deu places per cobrir vacants de la Policia Local

L'Ajuntament de Manresa ha convocat un total de 10 places d'agent de Policia Local. Aquesta convocatòria, segons van explicar ahir fonts del consistori, és per substituir les baixes que hi ha hagut i que es preveu que hi pugui haver en el cos, però en cap cas es preveu modificar les 85 places que actualment integren la plantilla de la Policia Local de la capital del Bages.

Pel que fa a les baixes, enguany hi ha 7 agents que s'han acollit a la jubilació anticipada, una possibilitat que preveu del Reial Decret 1449/2018, que estableix el coeficient reductor de l'edat de jubilació dels agents de Policia Local. Amb les 10 incorporacions que preveu la convocatòria publicada ara, éscprevist que es puguin cobrir aquestes set places i les vacants que properament hi pugui haver.

D'aquestes incorporacions, set es cobriran pel sistema d'oposició lliure, de manera que s'hi poden presentar totes les persones que compleixin els requisits establerts en les bases de la convocatòria, mentre que tres places s'han convocat pel sistema de mobilitat horitzontal, fet que significa que estan reservades a funcionaris de policies locals d'altres municipis o a integrants d'altres cossos de seguretat.

Les sol·licituds per accedir a una de les places es poden presentar fins al proper 17 d'abril.

Pel que fa als requisits, les persones interessades a accedir a les places per oposició lliure han de tenir 18 anys o més, disposar del títol de graduat escolar com a mínim, tenir una alçada mínima d'1,60 metres en el cas de les dones o d'1,65 metre en el cas dels homes, tal com estableix la legislació per a aquest tipus de places, i estar en possessió dels carnets de conduir de la classe A2 i B.

El procés comença ara i és previst que les proves d'accés es facin durant els mesos de juny i juliol. Segons les previsions, serà cap a final de juliol quan es preveu que s'hagi acabat el procés de selecció i serà el setembre quan els nous agents començaran el curs de formació bàsica per a policies que es porta a terme a l'Escola de Policia, que depèn de l'Institut de Seguretat Pública. Aquest curs té una durada de nou mesos.



Més presència femenina

En el marc d'aquesta convocatòria, l'Ajuntament de Manresa aposta per la presència femenina a la policia i per això el Pla d'Igualtat intern preveu diversos mecanismes.

Entre altres propostes, per fomentar aquesta presència de dones als cossos policials de la ciutat a les bases d'aquest procés selectiu s'hi han incorporat mesures per garantir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, s'articularan els mecanismes necessaris per adaptar la realització de les proves en casos com el de dones embarassades, hospitalitzades a causa de part o mares lactants.