Dues sortides de vehicles amb dos ferits lleus, a Moianès

Entre la passada nit i aquest matí hi ha hagut dos accidents de trànsit al Moianès. En els dos casos han causat ferides lleus però es dóna la circumstància que han sigut sortides de vehicles de la via.

El primer s'ha produït aquest dissabte a les 10 de la nit al terme municipal de Castellterçol, a la carretera que va cap a Sant Quirze. Per causes que es desconeixen un cotxe amb un sol ocupant, la conductora, ha sortit de la carretera i ha topat contra una pedra. El vehicle el duia una veïna de Barcelona de 31 anys que va rebre cops per tot el cos i va ser traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

Aquest diumenge al matí a 2/4 de 9 un altra cotxe que en aquesta ocasió circulava per la carretera N-141C, a prop de Calders, també ha sortit de la via. El conductor, de 34 anys, també ha rebut cops i després de ser atès al lloc dels fets ha estat traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.