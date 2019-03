Retencions a l'eix Transversal a Oló a causa d'un accident

La circulació de vehicles a l'eix Transversal registra complicacions aquest dilluns al matí a causa d'un accident que hi ha hagut a Santa Maria d'Oló, al quilòmetre 159 de la C-25 en direcció a Vic. L'accident s'ha produït a 2/4 de 7 del matí i des de llavors hi ha un carril tallat en direcció nord.



Dos vehicles s'han vist implicats en la topada i segons les primeres informacions no hi ha persones ferides. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, a hores d'ara es registren retencions de mig quilòmetre en aquest punt.





Circulació amb congestió (Retenció): C-25 | SANTA MARIA D'OLÓ | Sentit Est cap a VIC-1 CARRIL TALLAT | Punt km. 158.5-157.5 | 06:56 — Trànsit C-25 (@transitc25) 25 de març de 2019