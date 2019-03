Un vehicle pateix una sortida de via a Llobera, al Solsonès

Un vehicle ha patit una sortida de via aquest dilluns al matí al municipi de Llobera, al Solsonès, a la carretera C-451. Segons fonts del Servei Català de Trànsit, l'accident ha tingut lloc a les 7.21 h al quilòmetre 47 d'aquesta via. A hores d'ara no consta que hi hagi ferits. Una dotació dels Bombers de la Generalitat ha treballat al lloc dels fets.