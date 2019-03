Cues de més de 5 quilòmetres a Martorell per un accident entre dos camions

Llargues cues a l'A-2 al seu pas per Martorell aquest dimarts al matí a causa d'un accident entre dos camions. La topada, que ha tingut lloc en sentit Lleida a 2/4 de 9 del matí, no hauria provocat ferits segons les primeres informacions del Servei Català de Trànsit. El que sí que està causant són retencions importants a hores d'ara en direcció a Lleida, ja que hi ha un carril tallat com a conseqüència de l'accident. Segons Trànsit, les aturades són ja de més de 5 quilòmetres.