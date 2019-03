Dos membres del CDR de Cerdanya tornaran a desobeir una citació judicial

Marçal Rocías i Roger Juvé, membres del CDR de Cerdanya, desobeiran per segona vegada una citació dels jutjats de Puigcerdà. Tots dos han tornat a estar cridats a declarar aquest dimecres pels delictes de desordres públics i resistència i desobediència a l'autoritat, requeriment al qual no hi donaran resposta, com ja van fer l'11 de març passat. Els fets que s'investiguen tenen a veure amb el tall de les carreteres N-152 i N-154 el 21 de febrer passat, jornada de vaga general, al seu pas per la capital cerdana i en un punt proper a la frontera. Concretament, se'ls ha cridat per haver mostrat una "resistència més activa" en el moment en què efectius dels Mossos d'Esquadra van desallotjar-los per reobrir aquestes vies al trànsit.

El CDR de Cerdanya ha difós, a través de les xarxes socials, la seva decisió de no comparèixer davant del jutge. A més, s'han refermat en la seva postura afirmant que veuen tot plegat com una "caça de bruixes". Finalment, han mostrat el seu rebuig a l'actuació dels Mossos d'Esquadra en relació a la seva identificació i han dit que consideren "la seva justícia partidista i els seus atestats esbiaixats".