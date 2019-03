Els Mossos desnonen una família de Manresa enmig d´una forta tensió

Els Mossos d'Esquadra van desnonar ahir una família a Manresa enmig d'una forta tensió amb més de mig centenar de membres de la PAHC que intentava impedir-lo. De fet, ahir va ser el primer cop que en un desnonament a Manresa intervenien els agents antidisturbis, que van desallotjar alguns dels activistes per la força.

Els membres de la PAHC estaven concentrats des de mig matí davant del bloc número 5 del carrer Lluís Argemí de Martí de Manresa, que és on hi havia l'habitatge on s'havia de portar a terme el llançament. Després d'algunes gestions, un cop confirmat que el desnonament era inevitable, alguns dels concentrats van decidir oposar-se a l'accés dels Mossos al bloc. Van desallotjar dos dels activistes i la resta va poder tancar la porta i així impedir l'accés dels agents.

Amb la porta tancada, la màxima tensió va arribar quan un veí va voler accedir al bloc perquè hi havia la seva filla menor a l'interior. Els activistes van pactar deixar sortir la jove però just en obrir la porta i abans que la noia abandonés el bloc, els Mossos van entrar-hi i van treure'n per la força els membres de la PAHC que eren allà i que van ser identificats. La PAHC va denunciar la «violència policial» del desallotjament.

Família vulnerable



La d'ahir era la cinquena ordre de desnonament per a la família de la Rachida, i a la qual l'Ajuntament va oferir, ahir a la tarda, una solució provisional: un habitatge per una setmana. Les quatre vegades anteriors, els informes de l'Ajuntament havien pogut frenar el desnonament.

Segons va explicar Mohammed El Eyemlahi, fill del matrimoni afectat, a l'habitatge -propietat d'un particular- hi vivien els seus pares i dos germans més, tots majors d'edat, i fa dos anys que no pagaven el lloguer. El Eyemlahi situa l'inici dels problemes en la pèrdua de la PIRMI. També denuncia que el cas feia mig any que era a la Mesa d'Emergència de l'Agència Catalana d'Habitatge, fet que va confirmar l'Ajuntament, i encara que se'ls havia reconegut el dret a un pis de la Mesa, fins ahir a la tarda no va arribar la solució provisional. L'Ajuntament afirma que intensificarà les gestions amb l'Agència de l'Habitatge per intentar que es posi un pis a disposició amb la màxima celeritat possible.