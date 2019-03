Un treballador mor en un accident laboral a Masquefa

Un treballador ha mort aquest matí en un accident laboral mortal que ha tingut lloc a Masquefa. L'accident s'ha produït a la zona de Can Parellada i tot apunta que el treballador hauria mort aixafat per una excavadora quan treballava en unes obres en una via titularitat de la Diputació de Barcelona. L'accident ha tingut lloc poc abans de les 9 del matí.





Un treballador mor a Masquefa, esclafat per una excavadora. Ahir un altre treballador va morir a Barcelona en caure d'un andami.

Dos nous assassinats del capitalisme pic.twitter.com/EmDMpzO0zW — Ermen (@ErmengolGassiot) 26 de març de 2019

Día trist a #Masquefa a causa d'un accident laboral mortal a Can Parellada. Traslladem el nostre condol i solidaritat a la família i amistats del treballador mort. — PSCMasquefa (@PSC_Masquefa) 26 de març de 2019

El PSC de Masquefa també ha transmès el seu condol a la família i amics dels treballadors a través de la xarxa.