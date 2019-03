Dos membres del CDR Cerdanya tornaran a desobeir una citació judicial

Marçal Rocías i Roger Juvé, del CDR de Cerdanya, desobeiran per segon cop una citació dels jutjats de Puigcerdà. Tots dos han tornat a ser cridats a declarar avui per desordres públics i resistència i desobediència a l'autoritat, requeriment al qual no donaran resposta, com ja van fer l'11 de març.

Els fets investigats tenen a veure amb el tall de les carreteres N-152 i N-154 per la vaga general del 21 de febrer, a Puigcerdà i en un punt proper a la frontera. En concret, se'ls ha cridat per haver mostrat una «resistència més activa» quan els Mossos van desallotjar-los per reobrir les vies al trànsit.