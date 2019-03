Un incendi crema mitja hectàrea de bosc a Marganell

Un incendi forestal a Marganell va activar ahir al migdia un total de 8 dotacions terrestres dels bombers i tres més d'aèries. El foc va cremar 5.300 metres quadrats de bosc a la zona de Can Pines, un indret que compta amb un orografia complicada ja que hi ha un barranc. L'avís de l'incendi es va fer quan passaven vuit minuts de la una del migdia i es va donar per extingit a les vuit del vespre, després que al llarg de tota la tarda el bombers remullessin la zona.