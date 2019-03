La PAHC torna a exigir la dimissió de Calmet i Santolària

L'endemà del tens desnonament al carrer Lluís Argemí de Manresa, la PAHC Bages va qualificar els fets de «vergonyants» i va exigir de nou la dimissió de la regidora de Serveis Socials Àngels Santolària i del d'Habitatge, Joan Calmet. La PAHC critica que el govern enviés antidisturbis malgrat que la Mesa d'Emergència de l'Agència Catalana d'Habitatge ha reconegut a la família el dret a un pis.

Segons la PAHC, l'Ajuntament ha estat «incapaç d'intervenir per impedir la situació que es va generar a la ciutat i de preveure que caldria una solució provisional. És molt greu que després d'executar-se el desnonament l'Ajuntament no tingués cap solució per a la Rachida i la seva família, vam haver d'ocupar l'Ajuntament hores perquè plantegés una solució» que consideren que «hauria d'anar més enllà d'una setmana d'alberg».