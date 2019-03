Una part de la policia local d'Olesa protesta contra «l'assetjament» a un grup d'agents

Una trentena de persones s'ha concentrat aquest matí davant l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat en protesta pel que consideren una situació «d'assetjament» contra una part de la plantilla de la Policia Local. La protesta ha estat convocada per la UGT i mentre la resta de sindicats com el SAP, CCOO, SICPOL, UPOL se'n desmarquen.

La UGT denuncia que una part de la plantilla pateix assetjament laboral i fins tot sexual i consideren que se'ls han obert expedients de «forma injusta i com a represàlia».

Els concentrats reclamaven a l'alcaldessa i la regidora seguretat ciutadana que els atengués. També reclamen que «es preguin les mesures necessàries per aturar de manera immediata l'assetjament laboral, arribant, si fos el cas, a apartar del servei a aquests comandaments que estan sent investigats judicialment per fets denunciats per una part de la plantilla». També asseguren que aquesta situació ha portat a agents d'Olesa a marxar a cossos de policia local d'altres municipis.

Segons denuncia la UGT, fa dos anys un grup d'agents van presentar una querella contra el cap de la policia local i dos caporals per assetjament a integrants de la plantilla. Com a conseqüència dels fets, sempre segons explica la UGT, es van obrir tres expedients que després de ser portats davant la justícia van ser desestimats. Amb posterioritat es van obrir tres expedients més contra els agents querellants que han tornat a portar el cas davant la justícia i està sent investigat.

Per la seva banda, els sindicats SAP-PL, SICPOL, SUCPOL, FEPOL i CCOO, van fer un comunicat en el qual asseguren que no comparteixen els motius que han portat a la secció sindical de la UGT a la protesta concentració d'aquest matí i asseguren que «som la resta de treballadors de la policia local que ens sentim coaccionats per aquest grup de persones quan no comparteixes les seves idees o les seves accions desestabilitzadores».