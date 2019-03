Un veí de Vilanova i la Geltrú mor en bolcar l'excavadora a Masquefa

Un home veí de Vilanova i la Geltrú i de 64 anys d'edat va morir ahir a primera hora del matí en un accident laboral a Masquefa, a l'Anoia, en bolcar l'excavadora que conduïa i quedar atrapat a sota seu.

Els serveis d'emergència van rebre l'avís quan faltaven cinc minuts per a tres quarts de nou del matí. L'accident va tenir lloc quan l'home, que treballava per a l'empresa Construccions i Explanacions Gras S.A, estava treballant en la reparació dels despreniments d'un talús a la carretera B-224z, a l'alçada de la urbanització de Can Parellada, al terme municipal de Masquefa. Les obres en qüestió havien estat contractades per la Diputació de Barcelona.

Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar un total de dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, una de la Policia Local de Masquefa, personal del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i també dels Bombers de la Generalitat de Catalunya, però quan els serveis d'emergències van arribar al lloc de l'accident, l'home que havia quedat atrapat a sota de la màquina excavadora ja havia mort.

La Unitat d'Investigació de la comissaria d'Igualada dels Mossos d'Esquadra va obrir una investigació sobre l'accident i també va posar els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Martorell i del departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, segons van explicar els Mossos d'Esquadra en un comunicat.

D'altra banda, l'Ajuntament de Masquefa va emetre ahir un comunicat en el qual lamentava la mort del treballador i traslladava «el seu més sincer condol a la família i les amistat de la víctima». Hores abans, i en la mateixa línia, el PSC de Masquefa havia fet una piulada a Twitter en la qual, a part de donar el condol als amics i familiars de la víctima, qualificava la jornada com un «dia trist a Masquefa».

El d'ahir és el primer accident laboral mortal que hi ha hagut aquest any a la comarca de l'Anoia i també és el primer que té lloc en aquesta comarca des del mes de maig de l'any passat, que va ser l'únic d'aquestes característiques que va tenir lloc al llarg de tot el 2018 a l'Anoia, segons les dades de sinistralitat laboral de l'Idescat.