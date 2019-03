La policia d'Olesa es concentra contra l'«assetjament» a una part dels agents

Una trentena de persones es van concentrar ahir al matí davant de l'ajuntament d'Olesa de Montserrat contra l'«assetjament» laboral que, segons la UGT, pateix un grup d'agents.

A la concentració, iniciada a les 11 del matí, els manifestants lluïen pancartes amb els lemes «Policia en lluita» i «Stop abusos+més solucions». A més, en els càntics reclamaven que l'alcaldessa, Pilar Puimedon, els rebi. La UGT denuncia que hi ha agents víctima d'una «situació d'assetjament i indefensió» que s'han «materialitzat expedients sancionadors oberts de forma injusta acompanyats de diferents actuacions discriminatòries» i acusen l'equip de govern de ser «còmplice d'aquest assetjament exercit pels comandaments de la Policia Local».

D'altra banda, els sindicats SAP-PL, SICPOL, SUCPOL, FEPOL i CCOO, que asseguren representar més de la meitat de la plantilla policial, es van desmarcar de la concentració i acusen la secció de la UGT de l'Ajuntament d'actuar amb «intencionalitat» en «períodes pròxims a les eleccions» i d'«utilitzar les posicions creades per defensar els interessos de tots els treballadors de l'Ajuntament de forma sectària, en un benefici partidista i particular en detriment de la resta de treballadors».

Pel que fa als expedients, asseguren que «han estat oberts i instruïts per personal aliè a aquesta administració local, concretament per personal de la direcció general d'Administració de Seguretat de la Generalitat, respectant d'aquesta manera el principi d'imparcialitat». Responsables de la UGT afirmen que els expedients han estat oberts pels comandaments policials i ratificats per l'alcaldessa.

L'origen del conflicte, es troba, segons la UGT, quan a final del 2017, 9 agents van presentar una denúncia per assetjament laboral, sexual, prevaricació i suborn contra l'inspector del cos, dos sergents, l'alcaldessa, la regidora de Seguretat Ciutadana i el cap de Recursos Humans de l'Ajuntament. La denúncia encara està en fase d'instrucció. Arran de la querella, sempre segons la UGT, es van obrir tres expedients a agents que el jutjat contenciós administratiu va acabar anul·lant. Després es van obrir tres expedients més, que també han estat portats al contenciós administratiu i estan pendents de resolució. Tot i això, els agents afectats estan complint les sancions.

En contra de la versió de la UGT, l'Ajuntament afirma en un comunicat que els expedients «en cap cas tenen relació amb la querella» i assegura que el comitè de Seguretat i Salut ha estudiat les reclamacions presentades per assetjament i ha arribat a la conclusió que es tracta de «conflictes de relació interpersonal, i per tant, fora de la qualificació d'assetjament». Sobre la negativa de l'alcaldessa i la regidora de rebre'ls, argumenten que l'equip de govern «entén que ni l'alcaldessa ni la regidora han de participar ern aquestes reunions», ja que són entre els querellats.