Reobren el cas per espionatge dels Mossos a Josep Ramon Bosch

L'Audiència Provincial de Barcelona ha ordenat reobrir la causa pel presumpte espionatge dels Mossos d'Esquadra al president de Societat Civil Catalana, el santpedorenc Josep Ramon Bosch, durant la seva etapa al capdavant d'aquesta organització, del 2014 al 2015. Segons va informar l'entitat, el Jutjat d'Instrucció 19 ho ha decidit després que el mateix Bosch presentés un recurs al sobreseïment de la causa dictat el 3 de juliol passat per un jutjat d'instrucció. Aleshores, el tribunal va descartar que les suposades investigacions es fessin per motius polítics, però el president de l'entitat va presentar un recurs que va ser admès a tràmit i que ara s'ha resolt favorablement, per la qual cosa es reprendrà la investigació judicial.