Tanquen dos jutjats de Martorell i amenacen de paralitzar la resta si no s'arregla l'edifici

L'activitat als jutajts 1 i 5 de Martorell va quedar suspesa ahir després que així ho acordés el Consell General del Poder Judicial (CGPJ). A més, va comunicar a la Generalitat que si el 30 d'abril no s'han solucionat «les incidències» als edificis que acullen els òrgans judicials de Martorell «es disposarà la suspensió de l'activitat» en aquest partit judicial com a mesura de prevenció de riscos en relació amb els jutges i funcionaris que hi treballen.

El 16 i 17 de febrer una filtració d'aigua a l'edifici d'habitatges que acull els jutjats de primera instància i instrucció 1 i 6 de Martorell, que ocupen les plantes inferiors va provocar la caiguda d'uns falsos sostres sobre el mobiliari dels llocs de treballs de diversos funcionaris, i van provocar la interrupció de l'activitat judicial. El CGPJ considera que «la situació és especialment preocupant al jutjat de primera instància i instrucció número 1, que a més és el Registre Civil i el deganat», on el sostre ha tornat a cedir com a conseqüència d'una filtració, cosa que va causar una inundació d'aigua barrejada amb orina.

Aquest està situat al passatge Sindicat, número 10, entresòl, i als números 6 i 8 del mateix passatge hi ha altres jutjats. El de primera instància i instrucció, el número 5, especialitzat en violència domèstica, al número 24b de l'avinguda Pau Claris, ja tenia una estança apuntalada pel seu risc de debilitat estructural, i ara se n'ha apuntalat una altra. La incidència ha acabat revelant «un estat de deficiència greu i intolerable que afecta els edificis de tots els jutjats del partit judicial», segons conclou la Comissió Permanent del CGPJ a partir de diferents informes.

Fonts del departament de Justícia van assegurar que no hi ha cap informe tècnic que recomani tancar els jutjats de Martorell, tal com va ordenar ahir el CGPJ. Justícia indica que la Inspecció de Treball ha assenyalat catorze millores necessàries als edificis que ja s'han comunicat al propietari, que és un tercer. Segons les mateixes fonts, ja s'ha començat a treballar per solucionar-les, i hauran de quedar resoltes el 30 d'abril.