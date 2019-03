El 70% dels ciutadans no té cap coneixement sobre primers auxilis

Set de cada deu persones no té cap coneixement sobre primers auxilis, més de la meitat no sap usar un desfibril·lador i només el 67% trucaria al telèfon d'emergències 112 davant una urgència.

Així ho constata un estudi de Creu Roja sobre el coneixement dels primers auxilis, basat en una enquesta telefònica efectuada a 610 socis de Catalunya, dels quals el 73% són de Barcelona, l'11% de Tarragona, el 10% de Girona i el 6% de Lleida.

Aquest estudi el van presentar ahir el president de Creu Roja a Catalunya, Antoni Aguilera, i el vicepresident, Josep Quitet, en un acte a Barcelona.

En aquest document s'indica que el 65,7% de les persones enquestades manifesta la voluntat de formar-se en l'àmbit dels primers auxilis, per la qual cosa l'entitat es planteja programar nous cursos per a pares i mares i també per a nets i avis, ja que molts nens passen moltes hores a càrrec dels seus avis.

Creu Roja també destaca la necessitat d'incloure aquests coneixements obligatòriament en els plans d'estudi escolars des de la infància i l'adolescència.