Els autors de l'agressió homòfoba a Berga eviten la presó per un pacte amb les víctimes

Els tres autors de l'agressió homòfoba de Berga no entraran a la presó gràcies a un pacte amb les víctimes. En concret, han pactat una pena total de vuit mesos de reclusió que evitaran si assisteixen a dos cursos: un de drets humans i un altre d'integritat moral. Sense aquest acord, els acusats haurien hagut d'entrar a la presó perquè la condemna és per dos delictes lleus de lesions, un per cadascuna de les víctimes. Els agressors també han estat condemnats per un delicte contra la integritat moral, ja que l'agressió tenia un component homòfob.

L'agressió va tenir lloc la nit de l'11 al 12 de març del 2017, quan Andy Aguilar i Jorge Abreu van fer-se un petó davant del bar La General de Berga i allà van ser agredits, mentre els agressors cridaven frases homòfobes. Els fets van tenir una àmplia repercussió a la ciutat i també es van fer una concentració en rebuig dels fets. Segons recull la sentència, «mogut essencialment per una actitud de profund menyspreu cap a les persones homosexuals», l'acusat A.B.D els va etzibar: «Quin fàstic, aneu-vos-en a un altre costat, que hi ha gent a qui fa fàstic», i la parella hi va respondre fent-se un segon petó. En aquell moment, A.B.D els va propinar un cop de puny que va impactar a la cara dels dos nois, mentre que els altres dos acusats, S.D.R. i K.I.D., «guiats pel mateix sentiment d'odi», es van sumar a l'altercat i els van propinar, juntament amb A.B.D, diverses puntades de peu i cops.

A part dels cursos, els acusats hauran de pagar una indemnització de 1.500 euros a cadascuna de les víctimes per danys morals, assumir les costes processals, pagar una multa de 360 euros i complir una ordre d'allunyament de 500 metres durant 16 mesos.

Els dos agredits es mostraven satisfets per l'acord. Aguilar assegurava que «ens agrada el pacte perquè no estem d'acord amb una justícia únicament punitiva. Preferim que hi hagi més educació i un canvi social perquè hi hagi més acceptació», i lamentava que malgrat que les persones homosexuals «ens podem casar, adoptar o viure junts, nosaltres no ens vam poder fer un petó sense rebre un cop». També animava persones que són víctimes d'agressions com les que van patir ells a denunciar-les: «Hi ha molta feina a fer, i s'ha de denunciar. És llarg i tediós, però sabem que la justícia respon». Tot i això, Abreu explicava que els dos anys que han trigat a tenir sentència «és massa temps per a una víctima que ha de provar els fets, que en realitat això va ser una agressió d'odi quan fins i tot hi havia vídeos. Han estat dur».

El coordinador tècnic de l'Observatori contra l'homofòbia, Cristian Carré, que ha donat suport als dos agredits al llarg de tot el procés judicial també mostrava la seva satisfacció per la sentència i que finalment s'hagi reconegut que l'agressió tenia un component d'odi.