Jutges i funcionaris reclamen al Govern una «solució definitiva» per als jutjats de Martorell

L'activitat als jutjats de primera instància i instrucció números 1 i 5 de Martorell va quedar ahir paralitzada després que la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ho acordés davant les deficiències dels immobles que suposen un «risc per a la seguretat de les persones». Tant els magistrats com els treballadors reclamen «una solució definitiva per a l'equipament».

La suspensió de l'activitat, però, no va afectar els funcionaris que depenen del departament de Justícia de la Generalitat, que, al seu torn, assegura que no hi ha cap informe tècnic que recomani el tancament. Miguel Anguas, delegat del sindicat STAJ, el majoritari a l'administració de justícia, ha criticat que, «com sempre», el funcionaris «són els últims en tot» i va denunciar que si les instal·lacions no són aptes perquè hi treballin els jutges tampoc ho haurien de ser per acollir els funcionaris. «El departament diu que tot és correcte, però quan no hi ha goteres s'han d'apuntalar habitacions», va afegir.

A primer cop d'ull l'activitat ahir als jutjats de Martorell semblava l'habitual en un dia feiner. Va ser pels volts de les 11 del matí quan funcionaris van penjar a la porta del jutjat 5 la resolució del CGPJ que ordena el tancament dels dos jutjats. En un acord governatiu de dimecres, la jutgessa degana de Martorell, Susana Solans, va requerir a la conselleria que doti «de forma immediata» el jutjat número 1 d'un espai per a la prestació del servei de guàrdia d'ahir. Mentre no s'habiliti un espai, la jutgessa, la lletrada de l'administració de justícia i els funcionaris de guàrdia del jutjat 1 treballaran en un espai habilitat al jutjat 3. Pel que fa al jutjat 5, especialitzat en violència contra la dona, també es requereix un espai adequat de forma immediata, i els seus treballadors han estat traslladats al jutjat 4.

Les associacions judicials també van reclamar ahir a la conselleria una «immediata solució de la deficiències» als jutjats de Martorell. Així ho van demanar en un comunicat conjunt l'associació de jutges Francisco de Vitoria Catalunya, l'Associació Professional de la Magistratura (APM) Catalunya, Jutgesses i Jutges per a la Democràcia (JJpD) Catalunya, Fòrum Judicial Independent Catalunya i Àgora Judicial. Van sol·licitar les mesures més enllà de «la previsió d'un nou edifici previst en el partit judicial de Martorell per a l'any 2024», després de recordar que el CGPJ va suspendre l'activitat dels Jutjats de Primera Instància i Instrucció 1 i 5 de Martorell per deficiències a l'actual seu judicial.

«Els diferents informes elaborats per les autoritats competents relaten una situació d'extrema gravetat» en l'estructura de l'edifici, elements de seguretat i la instal·lació elèctrica, han destacat, i han aplaudit la decisió del CGPJ.

Van insistir que el servei de l'Administració de Justícia requereix uns mitjans mínims i «evitar que el risc potencial per a la seguretat dels treballadors i ciutadans que avui de manera notòria existeix es converteixi en una desgràcia de futur».

Per la seva banda, fonts del departament de Justícia de la Generalitat a part de remarcar que no hi ha cap informe tècnic que ordeni tancar els jutjats i van recordar que ahir els ciutadans hi podien accedir i els funcionaris de Justícia hi estaven treballant. En aquest sentit, asseguren que estan portant a terme les actuacions que va requerir Inspecció de Treball i que han d'estar enllestides abans del 30 d'abril i també que hi ha previst un nou edifici judicial.