S'incendia una habitació d'un habitatge de la Pobla de Claramunt

Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís aquest divendres a quarts d'11 del matí d'uns veïns de la Pobla de Claramunt que veien sortir fum d'un habitatge ubicat al número 36 de l'avinguda Catalunya. Es tracta d'una casa de tres plantes, segons fonts dels Bombers, on han cremat unes fustes que hi havia a l'interior d'una de les habitacions. Una dotació de bombers s'ha desplaçat fins al lloc dels fets i ha treballat durant aproximadament una hora per apagar el foc, que no ha causat altres danys materials.