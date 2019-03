Súria neteja l'entorn de Salipota per reduir el risc d'incendi

L'Ajuntament de Súria ha iniciat una actuació per reduir la densitat de l'arbrat i el sotabosc a l'entorn del barri de Salipota per tal de reduir el risc de propagació d'eventuals incendis forestals i també per facilitar l'accés dels equips d'extinció, en cas necessari. El desenvolupament d'aquests treballs obligarà a fer talls de trànsit en diferents punts del barri, que seran senyalitzats oportunament.

L'àmbit de l'actuació és tot l'entorn arbrat del barri de Salipota. Es preveu fer treballs de neteja, esbrossada i aclariment dels arbres en una franja aproximada d'uns 25 metres. El desenvolupament d'aquestes tasques tindrà una durada aproximada de dos mesos.

El projecte ha estat redactat per la Diputació de Barcelona, que també subvenciona el 90% de les obres. La resta del pressupost és aportada per l'Ajuntament. Aquesta actuació s'emmarca dins de les competències municipals sobre prevenció d'incendis forestals.