Els jutges denuncien una situació «tercermundista»

? L'estat dels jutjats de Martorell, però, no és una excepció, segons l'Associació Judicial Francisco de Vitoria, que ha denunciat l'«estat tercermundista» de molts jutjats a l'Estat. «Instal·lacions en ruïna a Catalunya, jutjats tancats a València per manca de personal o munts d'escombraries al País Basc des de fa mig any són algunes de les situacions que pateixen diàriament treballadors i ciutadans, a més dels retards que provoquen en nombrosos processos», diu l'associació en un comunicat.