«L'estat és lamentable i no podem esperar més»

La magistrada degana de Martorell, Susana Solans, afirma que «l'estat de les instal·lacions és lamentable i no podem esperar més». Solans va prendre possessió ara fa més d'un any i assegura que des del primer moment ha reclamat que es prenguin mesures per millorar les condicions dels jutjats, però que fins ara no s'ha fet cap actuació. Per aquest motiu, diu Solans, «em vaig veure obligada a posar una denúncia a Inspecció de Treball» que va concloure que hi ha incompliments múltiples i sistemàtics en matèria d'evacuació d'edificis en cas d'incendi i de prevenció d'incendis i mal estat de la instal·lació elèctrica.

Precisament fonts del departament de Justícia assenyalen que Inspecció de Treball no ha tancat cap dels jutjats de Martorell, de manera que considera que s'hi pot continuar portant a terme l'activitat habitual. De fet, les mateixes fonts assenyalen que s'estan prenent les mesures que va reclamar Inspecció de Treball i que el 30 d'abril s'hauran aplicat.

Les mateixes fonts insisteixen que per a una solució definitiva caldrà esperar al 2025, que és quan és previst que hi hagi un nou palau de justícia de 5.000 metres quadrats en un terreny al costat de l'estació de FGC de Martorell Central i on s'invertiran 8 milions d'euros. La magistrada degana, però, desconfia d'aquest termini i assegura que no seria el primer cop que la licitació per a un edifici judicial queda deserta.