La precarietat s'apodera dels jutjats de Martorell sense solució a curt termini

La decisió històrica de suspendre l'activitat en dos dels set jutjats de Martorell que ha pres aquesta setmana el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha posat de manifest la situació de precarietat en què es troben els jutjats de Martorell. Filtracions d'aigua, deficiències en l'estructura que fan que un dels locals estigui apuntalat i una sortida d'emergències tapiada són alguns dels problemes de les instal·lacions. La solució als problemes hauria d'arribar amb el nou edifici judicial, però no és previst que sigui una realitat fins al 2025.

La suspensió de l'activitat afecta els jutges però no els funcionaris judicials, que ahir treballaven amb normalitat a les instal·lacions dels jutjats 1 i 5. Fonts del departament de Justícia de la Generalitat assenyalen que no hi ha cap informe d'inspecció de treball que assenyali que no es pot treballar en aquestes dependències, de manera que els treballadors -que depenen de la Generalitat- han d'acudir al seu lloc de treball. Tot i això, l'activitat dels jutjats aquests dies s'ha reestructurat i l'1, que està en funcions de guàrdia, s'ha traslladat al jutjat 3, mentre que el titular del 5, que és el jutjat de violència contra la dona, s'ha traslladat al 4. Segons explica a Regió7 Susana Solans, la magistrada degana de Martorell, són els titulars dels jutjats 3 i 4 els que s'han quedat a casa.

Els set jutjats de Martorell estan en un conjunt de blocs d'habitatges però dispersos en diferents locals i no estan connectats entre ells. Alguns jutjats, com el 2, el 5 o 7, són en planta baixa i altres, com el número 1, que també acull el Registre Civil, estan en un primer pis al qual només es pot accedir per unes escales perquè l'ascensor no funciona. Solans explica que això fa que persones amb mobilitat reduïda no puguin accedir a la sala de vistes quan hi ha un judici o que «persones grans que van al Registre Civil per una fe de vida no hi puguin pujar i hagi de ser el funcionari qui baixi amb el llibre oficial perquè signin».

Precisament va ser al jutjat 1 on el 18 de febrer hi va haver una filtració d'aigua i unes plaques del sostre van cedir durant el cap de setmana sobre l'espai on treballen funcionaris. Dimecres hi va tornar a haver una altra filtració d'aigües fecals en un punt molt proper al de fa un mes i mig. Ara tenen part dels prestatges afectats buits i coberts amb un plàstic.

Al jutjat número 5, on també s'ha suspès l'activitat, el sostre està apuntalat en dos espais diferents. Un és la sala on hi ha la maquinària de climatització, mentre que a l'altre espai que està apuntalat s'hi ha aixecat una paret perquè no quedi visible.

Al despatx de la degana, al jutjat 2, a la paret hi ha la marca del que era la sortida d'emergències del local, ara tapiada. El passadís s'ha convertit en un l'arxiu i s'hi acumulen expedients i tot plegat fa, diu Solans, que «si hi hagués un incendi no podríem sortir».

Els jutjats de Martorell tenen la particularitat que en depenen dos centres penitenciaris, Brians 1 i Brians 2, l'hospital psiquiàtric de Martorell i també un centre de menors, de manera que la paralització total de la seva activitat, cosa que podria passar el dia 30 d'abril, tindria unes afectacions importants.