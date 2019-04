Un home mor atropellat per un turisme a l'N-II a Mataró

Una persona ha mort aquest cap de setmana a les carreteres catalanes, segons informa el balanç oficial del Servei Català de Trànsit (SCT). L'accident va passar la matinada de dissabte, quan, per causes que s'estan investigant, un home va ser atropellat mortalment per un turisme a l'N-II a Mataró (Maresme), al punt quilomètric 650,3, en sentit Girona. El conductor del vehicle va resultar ferit lleu. Quant a l'operació retorn d'aquest diumenge, la situació ha estat tranquil·la a la xarxa viària. Amb tot, cal destacar 8 km de lentitud amb algunes aturades a la C-55 entre Manresa i Castellbell i el Vilar en sentit Barcelona i 4,5 km de retencions de Sant Joan Despí a la Diagonal d'entrada a Barcelona.

A part, a la BV-4608, s'ha donat pas alternatiu a l'altura de Manlleu per un accident, fet que ha provocat cues en tots dos sentits.