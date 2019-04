Mor un excursionista de 55 anys en caure quan baixava d'una ermita a Tremp

Un excursionista de 55 anys ha mort aquest diumenge en patir un accident a la zona de Llastarri, a Tremp (Pallars Jussà). Els fets han passat al voltant de dos quarts d'una del migdia, quan els Bombers han rebut l'avís que l'home havia caigut quan baixava de l'ermita de Llastarri a Sopeira (Osca). Quan efectius del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) s'han desplaçat amb helicòpter al lloc de l'accident, l'excursionista estava inconscient. Tant companys de l'home accidentat com un equip del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que hi ha acudit amb un helicòpter li han fet maniobres de reanimació, que no han reeixit. L'helicòpter de Bombers ha traslladat fins al lloc efectius de la Unitat d'Intervenció en Muntanya dels Mossos d'Esquadra per fer l'aixecament del cos.