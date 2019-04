Un cotxe s'accidenta i bolca a Castellbell i el Vilar

Un cotxe es va accidentar i va bolcar ahir, diumenge, a la nit al carrer Joaquim Borràs de Castellbell i el Vilar, davant del número 70. El conductor del turisme no va patir ferides greus, segons fonts dels Bombers de la Generalitat, que van treballar al lloc de l'accident amb una dotació per netejar la calçada de vidres. L'accident, del qual se'n desconeixen les causes, va tenir lloc quan passaven minuts de les 11 de la nit.