El març concentra quatre dels cinc accidents mortals d'enguany a les comarques centrals

Quatre dels cinc accidents mortals de trànsit que s'han produït aquest any a la Catalunya Central han estat el mes de març. Aquests cinc accidents suposen dos menys que els que van tenir lloc durant el primer trimestre de l'any passat, quan set persones van perdre la vida a les carreteres de les comarques centrals.

De les víctimes mortals que hi ha hagut des de principis d'any a les carreteres de les comarques centrals tres han estat dels col·lectius que es consideren vulnerables a la carretera: dos motoristes, que han mort com a conseqüència de sortides de via i un ciclista que va morir atropellat pel conductor d'un 4x4 quan realitzava un avançament en un tram de línia contínua en un pont a l'altura de Martinet, a la N-260. Va ser el diumenge 24 de març i aquest passat diumenge, el dia 31 de març més de 500 ciclistes ceretans i també berguedans van sortir a la carretera per exigir millores en la seguretat per al col·lectiu.

El primer accident mortal d'aquest any a les comarques centrals es va produir el 3 de febrer a la C-1410a entre la sortida del nucli urbà de Súria i el barri del Fusteret, on una veïna de Santpedor de 88 anys va perdre la vida com a conseqüència del xoc entre dos vehicles.

El segon sinistre es va produir justament un mes després, el 3 de març, i va tenir lloc a la C-26, a Navès quan un motorista va morir en patir una sortida de via. Just una setmana després, el dia 10, es produïa el tercer accident mortal quan un veí d'Artés de 76 anys va perdre la vida al patir una sortida de via en una pista forestal d'Artés.

El 20 de març, de nou un motorista veí d'Igualada, moria al sortir de la carretera a l'autovia A-2, a l'alçada del Bruc en un accident que va tenir lloc poc abans de les 7 del matí.



Un mort cada tres dies a Catalunya

Al conjunt de Catalunya, des de principis d'aquest any, 36 persones han perdut la vida a les carreteres en 35 accidents, xifra que suposa una víctima mortal cada tres dies, aproximadament. Malgrat que aquesta dada suposa un descens del 28% respecte el mateix període de l'any passat, el Servei Català de Trànsit (SCT) alerta que no s'ha d'abaixar la guàrdia i que cal conduir amb la màxima atenció i prudència. L'objectiu és prevenir qualsevol incidència a la carretera. De les 36 persones que han mort entre l'1 de gener i el 31 de març, un terç són col·lectius considerats vulnerables a la carretera: set motoristes, dos ciclistes i tres vianants. El nombre de motoristes morts enguany s'ha reduït a la meitat respecte a l'any passat, quan van ser 14 en els primers tres mesos de l'any.

Pel que fa a l'edat de les víctimes, destaca que 13 dels 36 morts en accident tenen més de 65 anys (l'any passat eren 8). Sobre els dies de la setmana, 26 dels 36 morts han patit l'accident entre divendres i diumenge. Gairebé la meitat van ser a la tarda.