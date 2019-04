Un xoc provoca retencions a la C-25, a Oló

Un accident a la C-25, a l'alçada de Santa Maria d'Oló està provocant retencions en aquesta via en sentit Girona, des de 2/4 d'1 del migdia. Segons informa el Servei Català de Trànsit, en aquests moments la circulació és intensa en un tram de mig quilòmetre.

El sinistre ha tingut lloc al quilòmetre 154 d'aquesta via quan un cotxe i un camió de gran tonatge han topat. Com a conseqüència del xoc, una persona que viatjava en el cotxe ha resultat ferida.