Un ciclista ferit en col·lidir amb una furgoneta a Santa Margarida de Montbui

Un ciclista va resultar ferit ahir a la nit en un accident de trànsit a Santa Margarida de Montbui, a l'Anoia. Per causes que es desconeixen el ciclista va col·lidir amb una furgoneta mentre circulava per la carretera C-241c, al quilòmetre 3, a 3/4 de 10 de la nit. Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat van traslladar-se al lloc dels fets. El ciclista va ser traslladat pel SEM a l'Hospital de Bellvitge amb pronòstic reservat.