El sindicat CCOO alerta que les agressions en presons creixen «de manera desmesurada»

CCOO va alertar ahir que les agressions al personal de les presons creix «de manera desmesurada» tot i que la població interna s'ha mantingut estable entre el 2016 i el 2018, període del qual es disposen dades.

Segons dades oficials facilitades als sindicats per l'administració, el 2016 es van registrar 313 incidents i 263 temptatives d'agressió; el 2017 les xifres van pujar fins a 411 i 335, respectivament, i el 2018 van arribar a 503 i 424. A més, la quantitat d'incidents greus (agressions directes, temptatives greus i lesions amb baixa laboral) va passar de 46 el 2016 a 57 el 2017, i a 95 el 2018. El sindicat es queixa que el Govern «no fa absolutament res» per revertir la situació.

Una altra de les dades que destaca CCOO és la de les agressions directes d'interns amb voluntat de danyar els treballadors, que van passar de 103 el 2016 a 144 el 2017, i a 185 l'any passat. També posen de manifest que dos centres, Quatre Camins i Brians 1, són els «forats negres», diuen, perquè concentren gairebé el 48% de les agressions i intents d'agressió. El 2017, però, acaparaven el 60% dels incidents. A parer de CCOO, això indica que les agressions «han fet metàstasi per tot el sistema».

El sindicat assegura que el problema no és el número o la tipologia d'intern, sinó «la completa absència de polítiques preventives» per part de la Secretaria de Mesures Penals, Rehabilitació i Atenció a la Víctima. «L'administració no ha fet res, no ja per impedir l'augment, sinó simplement per tenir-lo sota control».