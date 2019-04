Detinguts dos membres del CDR Cerdanya que no havien comparegut davant el jutge

Dos integrants del Comitè de Defensa de la República (CDR) de la Cerdanya que havien refusat dues vegades comparèixer als jutjats van ser detinguts ahir i posats en llibertat després de ser portats davant del jutge a Puigcerdà, segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Els dos detinguts es van acollir al seu dret a no declarar davant del jutge. Els dos membres del CDR de Cerdanya van ser citats a declarar dues vegades per haver mostrat una «resistència més activa» en el moment en què, poc abans de dos quarts de quatre de la tarda del 21 de febrer passat, dia de vaga general, efectius dels Mossos d'Esquadra van desallotjar-los per tal de normalitzar el trànsit a les carreteres que havien tallat.