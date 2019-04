Dos focs a Navarcles en mitja hora de diferència

Aquest matí, ha Navarcles hi ha hagut dos incendis en mitja hora de diferència. El primer s'ha originat a 1/4 de 10 del matí, en un habitatge al carrer Nou on han cremat alguns i cables i un endoll. Quan les dues dotacions de bombers han arribat al lloc dels fets, el propietari del pis ja havia apagat el foc amb un extintor.

El segon foc ha tingut lloc una mitja hora després en un solar on s'estaven fent obres i ha cremat una pila de plàstics i un sac de formigó en el qual hi havia deixalles. En l'extinció hi han participat dos vehicles de bombers.