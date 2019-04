Una exregidora d'ERC a Jorba acusada de frau a la Seguretat Social diu que li van robar dades

L'exregidora d'ERC a Jorba Agustina Solís, que des d'ahir està sent jutjada a l'Audiència de Barcelona per intentar estafar la Seguretat Social fingint una malaltia, va al·legar que es van usar les seves dades de forma fraudulenta.

Solís, per a qui la Fiscalia demana dos anys i cinc mesos de presó, és un dels 16 acusats per falsedat documental i temptativa de cobrament de pensions indegudes de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) entre el 2011 i 2013, que són jutjats a l'Audiència de Barcelona. Dels 16 acusats, 13 van fer els tràmits per obtenir una pensió a les oficines de l'INNS d'Igualada. El fiscal imputa a Solís un delicte consumat de falsedat en document oficial i un altre en grau de temptativa de gaudi indegut de prestacions o, alternativament, d'estafa, per la qual cosa sol·licita també una multa de 54.750 euros.

La fiscal, l'INSS i el Servei Català de Salut acusen l'exregidora d'haver sol·licitat la pensió d'incapacitat permanent –que li va ser denegada– aportant un informe mèdic fals en el qual es feia constar que tenia trastorns depressius i psicològics greus. En concret, asseguren que Solís va lliurar a l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) un document adulterat amb l'encapçalament de l'Institut Català de la Salut (ICS) i ho va fer acompanyada de la suposada capitost de la trama, també imputada en la causa per haver simulat informes mèdics per a cada un dels acusats.

Durant la vista oral, Solís va negar conèixer la seva suposada acompanyant, va garantir que mai no va sol·licitar cap prestació social perquè no ha estat mai malalta i ha afirmat que només es va assabentar del cas quan li va arribar la denegació. «Estic completament segura que han utilitzat les meves dades personals», va insistir després de reconèixer que només ha acudit una vegada a l'ICAM amb «una companya peruana del curs de català» que tramitava una ajuda.

Per la seva banda, la suposada líder de l'entramat, que ja va ser condemnada per falsedat en document oficial el 2012, va corroborar que no coneix Solís i va negar tots els càrrecs. La Fiscalia l'acusa de fer informes mèdics falsos per obtenir les prestacions. Va assegurar que els imputats van acudir a ella perquè els acompanyés a demanar les prestacions, però que eren els mateixos acusats els qui portaven els informes mèdics en sobres, el contingut dels quals, va dir, mai no va arribar a veure. «Em demanaven que hi anés perquè a mi m'encanta Barcelona», va sostenir, i va afegir que tot i que ha «acompanyat» una cinquantena de persones a fer aquests tràmits de forma desinteressada, no és una «estafadora professional», sinó una «netejadora».

Arran de l'informe provisional presentat per la Fiscalia, el grup municipal d'ERC, que governa l'Ajuntament de Jorba, va forçar Solís el desembre del 2016 a lliurar la seva acta de regidora però no es va desvincular del partit i el seu perfil continua a la pàgina web d'ERC a Jorba.