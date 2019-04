Agents de la Guàrdia Civil que van actuar al Quercus denuncien que dos mossos els van empentar

Dos dels agents de la Guàrdia Civil que van actuar a l'institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada l'1 d'octubre han declarat aquest dijous al Suprem, on han acusat dos agents dels Mossos d'Esquadra d'entorpir l'actuació de la benemerita i han denunciat que bombers de la Generalitat es van col·locar a "primera línia dels manifestants". Un dels agents va protagonitzar una escena que va sortir en molts mitjans de comunicació, en rebre l'impacte d'una cadira després de rebentar la porta de l'institut.

Qui va ser el cap de l'operatiu del Quercus de Sant Joan ha assegurat en la seva declaració al judici del Procés que agents de la policia catalana van dificultar la seva actuació: "Ens van rebre dos mossos d'esquadra i van començar a empentar-nos en sentit contrari del que ens dirigíem". El guàrdia civil explica que un dels policies es va retirar un cop advertits, però a l'altre se'l va haver d'apartar. Els bombers també han aparegut en el relat de l'agent de la Guàrdia Civil. "Van arribar un cop vam entrar a l'institut i es van col·locar a la primera línia dels manifestants".

Les defenses han centrat les seves preguntes en si la Guàrdia Civil va actuar de manera desproporcionada. "Jo no vaig donar cap ordre de colpejar, el que feien els agents era evitar les agressions. Vaig saber de les ferides dels ciutadans per les notícies", ha declarat el cap de l'operatiu.



«Em van llançar una cadira metàl·lica bastant pesada»

Posteriorment ha prestat declaració l'agent ferit pel cop de cadira al mateix institut. "Quan jo entro a l'edifici, em llancen una cadira i caic al terra", explica l'agent detallant que es tractava d'una "cadira metàl·lica bastant pesada. Me la van llançar des d'uns tres metres de distància i amb força". L'agent ha relatat a preguntes de la fiscalia com es va sentir en aquell moment, assegurant que va quedar una mica atordit pel cop amb el terra però que no va perdre la consciència (vegeu el vídeo adjunt a la notícia).

L'agent ferit ha reforçat la declaració del seu superior dient que no va veure utilitzar les defenses contra ningú i que no va veure a cap manifestant ferit.

La jornada del judici d'avui també ha deixat la declaració d'un guàrdia civil ferit a Fonollosa. L'agent ha descrit com va ser la sortida del centre en direcció als vehicles: "Quan marxàvem direcció als vehicles, la gent ens seguia ballant i saltant, però aprofitaven els salts per colpejar-nos". També ha explicat que un cop als vehicles, a alguns d'aquests se'ls va arrencar el parabrises de darrere.