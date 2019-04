Crema el comptador de la històrica llibreria Roca de Manresa

Un foc va cremar ahir al vespre el comptador de la llum de la històrica llibreria Roca del carrer Sant Miquel de Manresa. El foc va afectar els comptadors elèctrics de la primera planta de l'edifici, que s'utilitza com a magatzem de la llibreria.

El foc es va originar cap a 2/4 de 7 de la tarda, i segons va explicar el regidor d'Urbanisme de Manresa, Marc Aloy, al primer moment van ser els mateixos botiguers, tant de la llibreria com d'altres establiments de la zona, els qui van intentar apagar el foc. Finalment, van trucar als Bombers, que van apagar l'incendi.

El foc va afectar només l'habitació on hi havia els comptadors, on van cremar algunes caixes i un moble, i el fum també es va escampar per tota la planta. Malgrat els danys materials, el foc no va causar ferits.