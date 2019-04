Dos nois de 20 anys ferits en bolcar el cotxe en què viatjaven a Manresa

Dos nois de 20 anys han resultat ferits en bolcar el cotxe en què viatjaven a Manresa, a la carretera C-16c, al quilòmetre 0,7 en sentit Sant Fruitós de Bages. L'accident va tenir lloc ahir a 2/4 de 12 de la nit. Els joves van ser atesos al mateix lloc dels fets per personal del SEM per ferides de caràcter lleu i van ser donats d'alta in situ.