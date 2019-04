La immobiliària que reté els diners d'un avançament al·lega que confia vendre el pis

La immobiliària CIFA de Manresa assegura que si no ha tornat els 20.000 euros que un matrimoni octogenari va entregar com a paga i senyal per un habitatge i que acusa la immobiliària d'haver-se'ls quedat és perquè la seva intenció és poder-los vendre el pis, encara que el seu propietari s'ha fet enrere, segons explica Núria Cruz, que és sòcia de l'empresa.

Dimarts, Regió7 ja va explicar aquest cas, que ha portat Manel Mas, fill del matrimoni afectat, a protestar amb una pancarta als voltants de l'agència, a la cantonada entre els carrers Poeta Mistral i Barcelona de Manresa. A més, a més dimarts a la tarda hi va haver una protesta de la PAHC da- vant de les instal·lacions de l'empresa.

Cruz considera que «hi ha una campanya de desprestigi contra nosaltres» i assegura que «no entenem per què ara van contra nosaltres. Si anem junts nosaltres i ells podríem aconseguir l'objectiu pel qual ens van donar aquests diners», que era la compra d'un habitatge a Sant Joan de Vilatorrada, i de la qual el venedor s'ha fet enrere, encara que CIFA assegura que tenien un contracte d'exclusivitat per vendre'l i els compradors havien entregat la paga i se-nyal a la immobiliària.

La sòcia de la firma assegura que «nosaltres no ens hem negat mai a tornar-los els diners», però que «primer cal desfer l'operació». I afegeix que «mai ens han notificat que no volen aquest habitatge».

També assegura que «no ens neguem a tornar-los els diners sempre que ens diguin que no volen el pis», i en aquest sentit, remarca que «en els correus sempre ens han dit que volen el pis». Tot i això, remarquen que ara el cas està en mans d'advocats i que aquest fet «alenteix el procés».

Pel que fa als orígens del conflicte, tant Cruz com Mas coincideixen a situar-lo en el moment en què ja s'anava a signar el contracte d'arres i que es va ajornar per petició del venedor, que demanava una mica més de temps per poder-los formalitzar perquè estava pendent d'una altra hipoteca, i de moment l'operació no s'ha portat a terme.

El contracte estava previst que se signés el mes d'octubre passat i, just abans, Manel Mas i Matilde Carnicero ja havien realitzat una transferència amb l'import previst, en comptes de fer-ho amb dos xecs bancaris tal com els havien sol·licitat des de la immobiliària CIFA.