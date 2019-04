El terratrèmol d'aquest dimecres ha tingut més d'un centenar de petites rèpliques

El terratrèmol de magnitud 4,2 registrat aquest dimecres cap a dos quarts de sis de la tarda a la comarca de l'Alt Urgell ha anat seguit de més d'un centenar de petites rèpliques. La primera es va produir només cinc minuts després i va ser d'un grau de 2,2, tot i que no va ser percebuda per la població. Mentre, totes les altres han tingut una magnitud menor. El sisme va ser detectat per les estacions de la xarxa catalana, la qual depen de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), i l'epicentre es va situar entre els municipis de Ribera d'Urgellet, les Valls d'Aguilar i Montferrer i Castellbò. En aquesta zona i la immediatament més propera és on es va percebre amb una intensitat més forta i, en canvi, a l'àrea metropolitana de Barcelona i al Camp de Tarragona es va sentir de forma més moderada.

El terratrèmol, que no va causar danys personals ni materials, va ser àmpliament percebut a Catalunya i a la província d'Osca, tal com es posa de manifest amb les més de mil enquestes macrosísmiques rebudes a l'ICGC i les més de 500 dirigides a l'Institut Geogràfic de l'Estat espanyol, a més de les dades facilitades pel Centre de Coordinació d'Emergències de Catalunya (CECAT) referents a la informació transmesa pels ens locals, pels serveis d'emergències i per les trucades dels ciutadans al 112, a més de la informació difosa a través de les xarxes socials.

Arran de tot aquest volum d'informació, Protecció Civil va emetre des del CECAT una Prealerta del Pla Especial d'Emergències Sísmiques (SISMICAT) a les 17:43 hores, el qual es va mantenir fins a les 21:52 hores i mentre es comprovaven els possibles danys. Per tal de millorar la seguretat, cal un estudi acurat de la sismicitat, recent i històrica. L'ICGC disposa de 20 estacions sísmiques repartides per tot Catalunya, una d'elles submarina, equipades amb sensors de banda ampla, i també de 22 estacions acceleromètriques, que mesuren l'acceleració del terreny causada pels terratrèmols. Tenint en compte les xarxes d'altres organismes i de regions veïnes, Catalunya és coberta per 110 estacions sísmiques.

Considerant les dades històriques de sismicitat de Catalunya, cada any es produeixen de mitjana cinc sismes de magnitud superior a 3. Cada dos anys i mig s'enregistra un terratrèmol amb magnitud superior a 4, i cada 30 anys, un de més de 5. Es té coneixement de dos sismes de magnitud superior a 6 durant l'Edat Mitjana a la zona de la Garrotxa i el Ripollès.

La sismicitat a Catalunya es presenta de manera difusa, però principalment es localitza a les comarques pirinenques, la Selva i a la zona costanera. El sisme més recent que ha provocat danys (lleugers i moderats en alguns edificis) fou el de 21 de setembre de 2004 al Ripollès, de magnitud 4. El sisme de l'Alt Urgell enregistrat ahir, de magnitud 4,2 és el sisme de magnitud més gran que ha ocorregut fins ara al Pirineu occidental català en el segle XXI.