La CUP de Berga torna a mantenir l'estelada, ara sense risc per al batlle

La història que va acabar amb la inhabilitació de Montse Venturós com a alcaldessa de Berga va pel camí de tenir una segona part. L'estelada, els llaços grocs i el cartell per reclamar la llibertat dels presos es mantenien, ahir, intactes a la façana de l'ajuntament malgrat dijous al matí finalitzava el termini imposat per la Junta Electoral de Zona de Berga per retirar la simbologia independentista. En aquesta ocasió, però, el possible condemnat a inhabilitació no serà una alcaldessa en exercici com Venturós: si es produís una eventual sentència, el condemnat, Oriol Camps, ja no seria ni regidor.

Tal com ja va explicar aquest diari, la Junta Electoral de Zona va notificar dimarts que disposaven de 48 hores per retirar aquests elements, i així donar resposta a la demanda que va fer la setmana passada el representant del PP a la ciutat, Joan Antoni López Noguera. El popular va sol·licitar a la Junta Electoral de Zona que requerís la retirada dels símbols independentistes per garantir la neutralitat política dels espais públics durant la campanya electoral.

Tot i que el govern de la CUP va preferir no fer declaracions al respecte, va quedar reflectida la seva decisió: no retirar els símbols independentistes del balcó consistorial. Igual que el 2015. Montser-rat Venturós, que va entrar a l'alcaldia de Berga el juny del 2015, va ser jutjada per no retirar l'estelada de la façana de l'ajuntament durant els períodes electorals per als comicis del 27 de setembre del 2015 i del 20 de desembre del 2015, tal com va ordenar-li la junta electoral responent a la demanda que en aquella ocasió havia fet Societat Civil Catalana. Venturós va decidir respectar l'acord que el ple municipal va acordar el setembre del 2012 de no despenjar l'estelada fins assolir la independència de Catalunya.

Després d'un procés judicial va ser inhabilitada del càrrec per un delicte de desobediència. Justament aquesta setmana han finalitzat oficialment els sis mesos de pena, tot i que, a la pràctica, la inhabilitació continua, ja que no pot tornar al càrrec si no la reelegeixen.

A diferència de Venturós, que va decidir acatar la sentència i acceptar la inhabilitació, Oriol Camps, que fa la funció d'alcalde accidental des de l'octubre i que aquest dimarts va rebre el requeriment de despenjar l'estelada del balcó consistorial, no repeteix a la llista de la CUP a les properes eleccions, i és per això que la situació és diferent de la viscuda per Venturós, tot i que si s'iniciés un procés judicial, també podria quedar privat d'ocupar un càrrec públic si l'imputessin. En el seu cas, però, no seria destituït de res.

Amb tot, ahir no hi havia constància que la Junta Electoral de Zona de Berga hagués fet cap nova resolució per l'incompliment del requeriment.