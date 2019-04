L'Ajuntament de Manresa impulsa la presència de dones a la Policia Local

L'Ajuntament de Manresa ha obert el procediment per a l'accés a 10 places d'agent de la Policia Local i ha iniciat una campanya per incentivar les dones a presentar-s'hi. Segons explica en un comunicat, l'Ajuntament vol fomentar la presència de dones entre les sol·licitants, i per això està duent a terme diverses accions ja que es considera que la presència de dones a la Policia Local és positiva i contribueix a reforçar valors com el treball en equip, la capacitat d'empatia i la proximitat. Així, dimecres que ve es faran dues sessions formatives, a les 11 del matí i a les 7 de la tarda, a la Florinda, adreçades especialment a dones, i també es portaran a terme altres accions en xarxes socials.