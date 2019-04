L'alcalde de Capellades diu que els Mossos han tret la pancarta de: 'El llaç groc ha estat censurat per la JEC'

L'alcalde de Capellades, Aleix Auber, denuncia a través del seu compte de Twitter que la Junta Electoral ha enviat els Mossos a treure la pancarta del balcó del consistori amb el missatge: 'El llaç groc ha estat censurat per la Junta Electoral". L'alcalde de la CUP de la localitat de l'Anoia ha publicat a les xarxes socials una fotografia del moment en què la retiren. Auber assegura que la Junta Electoral de Zona li ha comunicat que el sancionaran amb 600 euros i amb una possible denúncia per desobediència. També a través de Twitter, el president de la Generalitat, Quim Torra, li ha transmès el seu suport i l'ha esperonat a seguir "sempre endavant".

Torra està sent investigat per no haver retirat la pancarta del Palau de la Generalitat en suport als "presos polítics i exiliats" després de la primera ordre de la Junta Electoral Central (JEC). El TSJC l'investiga per desobediència en admetre una querella de la Fiscalia.