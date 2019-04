Mor un veí de Sant Guim de Freixenet en xocar amb un camió

Un home va morir ahir a Sant Guim de Freixenet en topar el turisme que conduïa amb un camió, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El sinistre va tenir lloc a les 13.40 hores al punt quilomètric 3 de la carretera B-100, en sentit nord, a Sant Guim de Freixenet, quan, per causes que encara s'estan investigant, van xocar un turisme i un camió. Com a conseqüència de l'accident on va morir el conductor del cotxe, G. F. C., de 31 anys i veí de Sant Guim de Freixenet, la via s'havia tallat en tots dos sentits de la marxa. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar cinc patrulles dels Mossos, cinc dotacions dels Bombers i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).