Tres sirenes de risc químic sonaran per primer cop dimarts a Sant Vicenç i Puig-reig

Sant Vicenç de Castellet i Puig-reig sentiran per primer cop dimarts al matí tres noves sirenes d'alerta de risc químic. Les noves sirenes de Sant Vicenç són al polígon les Vives i al camp de futbol, i complementen la que ja hi havia a la C-55. Per a aquest exercici sonarà també per primera vegada una sirena instal·lada a la colònia Can Vidal de Puig-reig per avisar en cas d'accident a l'empresa Vitogas. A la Catalunya Central també sonaran les sirenes de Castell-galí, Olesa de Montserrat, Espar-reguera, Abrera i Martorell, que ja s'activen de forma habitual en aquestes proves.